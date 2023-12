Avellino-Taranto 0-0, pari in Irpinia dopo 45 anni (cronaca)

⏱️ 90’+6’ Finita. Un Taranto ordinato e sicuro torna a casa con un buon punto. Il segno X torna a uscire in Irpinia dopo 45 anni. Era dalla stagione 1977-78 che non si verificava un pareggio.

🟥🟦 90’+4’ Taranto micidiale in contropiede, ma il direttore di gara ferma tutto per un fuorigioco che sembrava non esserci.

🟥🟦 90’+1’ Antonini esce dal campo infortunato, Taranto in 10 uomini.

⏱️ 90’ Concessi 5 minuti di recupero.

⬜️🟩 86’ SOSTITUZIONE 🔄 Altri due cambi per l’Avellino: Marconi e Sannipoli per Patierno e Ricciardi.

🟥🟦 85’ SOSTITUZIONE 🔄 lascia il campo Kanoute, tra i fischi del suo ex pubblico, dentro Bifulco.

⬜️🟩 81’ SOSTITUZIONE 🔄 doppio cambio per l’Avellino: Dall’Oglio e Falbo per Palmiero e Tito.

⬜️🟩 78’ Casarini mette in area dalla destra, Patierno gira al volo senza inquadrare la porta.

⬜️🟩 76’ Ammonito 🟨 Ricciardi per fallo su Kanoute.

🟥🟦 74’ Ammonito 🟨 Mastromonaco per un brutto fallo su Palmiero.

⬜️🟩 72’ Ammonito 🟨 Cancellotti pee gioco falloso su Ferrara, rimasto dolorante per terra.

⬜️🟩 71’ SOSTITUZIONE 🔄 primo avvicendamento per l’Avellino: Casarini prende il posto di D’Angelo.

🟥🟦 70’ Taranto pericoloso: azione d’angolo, Antonini ci prova al centro dell’area, ma il suo destro viene provvidenzialmente ribattuto da Cionek.

🟥🟦 68’ SOSTITUZIONE 🔄 Terzo cambio per il Taranto: Fabbro rileva Cianci.

⬜️🟩 68’ Ricciardi dalla destra in area per Gori, che anticipa Antonini, ma non inquadra la porta si Vannucchi.

⬜️🟩 61’ Colpo di testa ravvicinato di Gori, palla sull’esterno della rete.

🟥🟦 57’ SOSTITUZIONE 🔄 Cambio forzato per il Taranto: esce l’infortunato Fiorani, al suo posto Zonta.

🟥🟦 53’ Cianci prova il sinistro dai 30 metri, smorzato da un difensore avversario finisce lentamente tra le braccia di Ghidotti.

🟥🟦 47’ SOSTITUZIONE 🔄 Nel Taranto, Mastromonaco dall’inizio della ripresa, Panico resta negli spogliatoi.

⏱️ 46’ Si riparte.

➕ SECONDO TEMPO ➕

⏱️ 45’+1’ Finisce qui una prima frazione piuttosto combattuta: tanto possesso per l’Avellino, ma Taranto ribatte colpo su colpo difendendosi senza troppi affanni.

⬜️🟩 41’ Ammonito 🟨 Tito per gioco falloso su Ferrara.

⬜️🟩 41’ Avellino vicinissimo al vantaggio con un colpo di testa ravvicinato di Patierno (servito quasi involontariamente dalla sinistra da Tito), su cui Vannucchi vola a dire di no. Sul batti e ribatti, poi Ferrara spazza quasi sulla linea.

⬜️🟩 33’ Ammonito 🟨 Armellino per gioco falloso su Calvano.

🟥🟦 31’ Ammonito 🟨 Riggio per gioco falloso su Gori.

🟥🟦 26’ Break di Romano in mezzo al campo, il numero 7 ruba palla, si accentra e spara un siluro dal limite che Ghidotti mette in angolo non con qualche difficoltà.

🟥🟦 13’ Risponde subito il Taranto con un destro di Kanoute dai 35 metri circa, largo. Fischi del Partenio-Lombardi per l’ex Kanoute.

⬜️🟩 10’ Il primo squillo del match è dell’Avellino: cross di Ricciardi dalla destra, testa di Patierno, leggera deviazione, di un soffio a lato.

⏱️ 1’ Partiti.

➕ PRIMO TEMPO ➕

⬜️🟩 AVELLINO-🟥🟦 TARANTO 0-0

⬜️🟩 AVELLINO 352: Ghidotti; Cancellotti, Rigione, Cionek; Ricciardi (86’ Sannipoli), Armellino, Palmiero (81’ Dall’Oglio), D’Angelo (71’ Casarini), Tito (81’ Falbo); Patierno (86’ Marconi), Gori. Panchina: Pane, Antonio Pezzella, Benedetti, Maisto, Salvatore Pezzella, Fusco, Nosegbe-Susko. All. Pazienza.

🟥🟦 TARANTO 352: Vannucchi; Luciani, Antonini, Riggio; Panico (46’ Mastromonaco), Fiorani (57’ Zonta), Calvano, Romano, Ferrara; Kanoute (85’ Bifulco), Cianci (68’ Fabbro). Panchina: Loliva, Costantino, Samele, Enrici, Kondaj, Papaserio, Capone, Orlando. All. Capuano.

🔵 ARBITRO: Luca De Angeli di Milano Assistenti: Federico Linari di Firenze e Marco Pileri di Cagliari. Quarto Ufficiale: Giorgio Di Cicco di Lanciano.

🟨 AMMONITI: Riggio, Mastromonaco (T); Armellino, Tito, Cancellotti, Ricciardi (A).

📌 NOTE: prima dell’inizio del match, minuto di silenzio per ricordare Antonio Juliano, ex capitano del Napoli, morto in settimana. Recuperi 1’/. Angoli 8-5

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp