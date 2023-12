Taranto, Capuano: ‘Sono incazzatissimo con l’arbitro’

(Di Lorenzo Ruggieri) Pareggio ad occhiali nella sfida del Partenio-Lombardi tra l’Avellino e il Taranto. Al termine della gara, il tecnico degli ospiti, Ezio Capuano, ha dichiarato: “Abbiamo disputato una grandissima partita, non era facile giocare qui e abbiamo dimostrato di essere una squadra importante. Qualcuno pensava che creassimo delle barricate ma siamo stati maturi. Siamo stati bravi anche nei cambi, Panico stava facendo male e ho preferito sostituirlo. Abbiamo avuto le occasioni più importanti, come il salvataggio sulla linea sul tiro di Antonini. Resta l’amaro in bocca per l’occasione del 94′, in cui non so cosa abbia fischiato l’arbitro. Sono incazzatissimo ma subìamo anche questa e andiamo avanti. Sono orgoglioso della mia squadra, torniamo a casa con un grande risultato nonostante Vannucchi abbia giocato solo grazie allo staff medico e Calvano non stesse bene. Ora mi aspetto una bolgia allo Iacovone nel match contro il Latina, questi ragazzi lo meritano. Siamo un gruppo serio, con alle spalle una società importante e lavoriamo dalla mattina alla sera. Abbiamo 30 punti, 12 in più rispetto ai playout ma il bello deve ancora venire”.

