L’UC Bisceglie travolge e sovrasta il San Severo: la gara termina 17-0

Decisamente troppo Bisceglie per il San Severo, che cade rovinosamente in trasferta al “Di Liddo”. Gli azzurri vanno in gol 17 volte e sovrastano un San Severo che ormai, va sottolineato, scende in campo con con la formazione Juniores. Giovanissimi calciatori che, tra l’altro, erano reduci da una partita giocata 24 ore prima nel proprio campionato di competenza. Un gruppo di ragazzi che, nonostante i disastrosi risultati raccolti, stanno comunque onorando il campionato con tutte le intenzioni di non far perdere il titolo sportivo al club di San Severo.

UC BISCEGLIE-SAN SEVERO 17-0 | IL TABELLINO

UC Bisceglie: Di Bari (3′ st Quagliarella), S. Lullo, Basile, Baggini (18′ st A. G Monopoli), Stella (3′ st Saani), Talin (40′ pr Conversano), Mbaye, Diomandè (32′ pt De Marco), Amoroso, Vitale, Di Palma. A disp. Bufi, Binetti, Cascione, Lanzone. All. A. Monopoli

San Severo: Piserchia, Santoro, Tolochko (44′ Volza), Pazienza, Pistillo, Intini, Maqe, De Deo, Longati, Cinottti. A disp. Pennacchio. All. Napolitano

Arbitro: Pellecchia di Bari

Reti: 5′ pt Diomandè, 10′ pt (rig), 11′ pt, 19′ pt Amoroso, 20′ pt Talin, 25′ pt, 36′ pt Stella, 26′ pt, 39′ pt, 20′ st Di Palma, 33′ pt, 12′ st Mbaye, 4′ st, 37′ st Saani, 13′ st Baggini, 19′ st De Marco, 40′ st Vitale.

