Fidelis Andria, Strambelli: “Il cucchiaio? Lo sapevano tutti…”

Al termine del match vinto dalla Fidelis Andria per 2-1 con il Rotonda, Nicola Strambelli ha commenato il successo conquistato contro la formazione lucana, parlando anche del rigore che ha elegantemente calciato: “Questa partita è arrivata al momento giusto. Sono felice sia della prestazione che della vittoria. Il cucchiaio dal dischetto? I ragazzi già sapevano che lo avrei fatto, lo avevo detto più volte in settimana. La Fidelis non è Strambelli-dipendente, a Manfredonia lo hanno dimostrato”

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp