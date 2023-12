Fasano, Tiozzo: “Avremmo meritato i tre punti, volevamo dedicare la vittoria al presidente”

Al termine del match pareggiato con il Barletta, l’allenatore del Fasano Luca Tiozzo ha commentato così ai nostri microfoni l’1-1 maturato al Curlo: “Abbiamo giocato tanto e bene, offrendo una prestazione interessante. Non sempre nel calcio si riesce a vincere le partite, ma oggi lo avremmo meritato. Nel secondo tempo abbiamo spinto, anche in inferiorità numerica. Sono contento di aver ritrovato il gioco e lo spirito di competitività. Ho rivisto il vero Fasano, un qualcosa che mi lascia ben sperare in vista del 2024. Un novembre così avrebbe abbattuto chiunque, ma questi ragazzi tengono alla maglia ed oggi lo hanno dimostrato. Con umiltà e determinazione proveremo a recuperare i due punti che ci mancano oggi. Il presidente festeggia oggi il complenno, avremmo voluto vincere per lui. Mercato? La società interverrà, ma io sono contento del gruppo che ho a disposizione”.

