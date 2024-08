Matera, la soddisfazione di Ciullo e Ferroni dopo il ritiro abruzzese

(di Roberto Chito) “Il bilancio è positivo. Sono davvero molto contento del lavoro svolto. Ho trovato enorme disponibilità da parte dei ragazzi e questo è un aspetto che mi rende felice”. È il commento del tecnico Salvatore Ciullo sul ritiro della squadra biancoazzurra terminato questa mattina.

Soddisfazione che arriva anche da parte del ds Alessio Ferroni: “In Abruzzo abbiamo gettato le basi per disputare una stagione importante. Siamo felici delle scelte adottate sino ad ora, ma restiamo vigili sul mercato per finalizzare ulteriori innesti che possano rinforzare l’organico. Stiamo lavorando intensamente per cercare giocatori, giovani ed esperti, che possano completarci e offrire un valore aggiunto”.

“Vogliamo farci trovare pronti per il primo impegno di Coppa Italia e faremo di tutto per regalare un risultato positivo ai nostri tifosi. Il mercato? Mi aspetto qualche altro innesto mirato per puntellare alcuni reparti, quindi, vedremo di cogliere qualche preziosa opportunità”, conclude il tecnico biancoazzurro.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author