Matera, la bestia nera Rotonda prima di un aprile di fuoco

(Di Roberto Chito) Obiettivo riscatto. Perché il Matera visto con la Palmese è stato troppo brutto per essere vero. Il match di giovedì 28 marzo con il Rotonda per la squadra di Panarelli è una chiamata da non fallire in ottica playoff. Infatti, nell’ultima giornata, i biancoazzurri hanno subito il contro-sorpasso del Casarano, ora quinto e due punti sopra i lucani.

Proprio per questo, il Matera non deve commettere altri passi falsi e cercare quella continuità di risultati che tanto è mancata in questa stagione. Al XXI Settembre arriva un Rotonda lanciato verso la salvezza, con 5 lunghezze di vantaggio sulla zona playout. La squadra di Pagana, in questa stagione, ha battuto già due volte i biancoazzurri: prima in Coppa Italia, ai calci di rigore, poi in campionato nel match del 19 novembre, quando le reti di Fernandez e Cajazzo rimontarono l’iniziale vantaggio di Infantino.

In vista del match, Panarelli deve fare a meno dello squalificato Prado, mentre è sempre in forse Mokulu, alle prese con un fastidioso infortunio e out da quasi un mese. Ritrovare subito i tre punti è la missione dei biancoazzurri. Perché per il Matera, in questo momento è fondamentale restare in scia del quinto posto, in vista anche degli scontri diretti di aprile decisivi per i play off. E a quegli appuntamenti, sarà fondamentale arrivarci senza altri passaggi a vuoto. A cominciare dalla sfida di domani pomeriggio.

