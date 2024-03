Serie C: Monopoli, Angileri in pole per sostituire Bizzotto

Il dubbio principale riguarda la sostituzione dello squalificato Bizzotto. Il Monopoli prepara la sfida contro il Sorrento in programma sabato allo stadio Veneziani, dove la formazione allenata da Roberto Taurino non vince da oltre due mesi. Il vicecapitano del Monopoli, 13 partite e 1 gol da gennaio a questa parte, è sceso in campo sempre da titolare dal momento del suo arrivo a Monopoli, eccezion fatta per la sfida contro la Casertana, in cui era appena arrivato, e salterà praticamente la prima gara dal suo ritorno. A sostituirlo al centro della difesa, molto probabilmente, Michele Fornasier, che lascerà spazio ad Angileri, fresco di 23esimo compleanno, nel ruolo di braccetto di destra. Ancora da monitorare le condizioni degli altri assenti nell’ultima gara, Berman, La Vardera e Ardizzone, oltre a Fazio che quasi certamente non sarà della partita. Anche per la sfida di sabato è valida la promozione per gli abbonati, che potranno portare a prezzi popolari tre amici allo stadio. Vincere contro il Sorrento ha una duplice importanza: significherebbe continuare ad alimentare le speranze di salvezza diretta e soprattutto continuare a tenere dietro la Virtus Francavilla, attesa da un impegno non impossibile contro il Brindisi.

Foto: Latorre

