Matera in Puglia, proposto referendum per lasciare la Basilicata

Si riaccende il dibattito sull’eventuale passaggio di Matera dalla Basilicata alla Puglia. Due ex senatori, Tito Di Maggio e Corrado Danzi, hanno presentato al Comune di Matera una richiesta formale per l’indizione di un referendum che permetta ai cittadini di esprimersi su questa possibile separazione. Il quesito, chiaro e diretto, recita: “Volete che il territorio del Comune di Matera sia separato dalla regione Basilicata per entrare a far parte della regione Puglia?”.

I promotori della proposta spiegano la loro decisione con un chiaro malcontento nei confronti della gestione della regione: “Non possiamo più tollerare lo strapotere di Potenza”, affermano, puntando il dito contro una situazione che, a loro avviso, frena lo sviluppo di Matera. Secondo i due ex senatori, l’adesione alla Puglia potrebbe aprire nuove opportunità economiche e culturali per la città dei Sassi, inserendola in un contesto regionale più dinamico e competitivo.

Il percorso per l’eventuale passaggio, tuttavia, è solo agli inizi. Entro due settimane, il Consiglio comunale dovrà esprimersi sull’ammissibilità della proposta. Successivamente, i promotori avranno 60 giorni per raccogliere le firme necessarie, che saranno validate nei 30 giorni successivi. Se tutti i passaggi saranno rispettati, il referendum si terrà entro i quattro mesi successivi alla raccolta firme.

Non è la prima volta che un comune italiano chiede di cambiare regione. Un caso recente è quello di Sappada, che nel 2017 ha lasciato il Veneto per unirsi al Friuli Venezia Giulia. Ora, la stessa strada potrebbe essere seguita da Matera.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author