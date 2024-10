Schlein a Potenza, Lettieri: “Grazie per fiducia, stima e sostegno”

POTENZA – “Bellissima serata ieri con la nostra segretaria Elly Schlein. Prima a Mormanno al Festival dell’Appennino e delle Aree interne, poi a Potenza a una cena di sottoscrizione insieme ai rappresentati regionali del partito, inscritti e simpatizzanti.

Insieme ai segretari di Cgil, Cisl e Uil, anche alla luce dell’audizione in Parlamento dell’amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, abbiamo discusso della crisi dell’automotive, di come sostenere imprese e lavoratori dell’indotto di San Nicola di Melfi e, nello specifico, di come alleggerire il peso della quota spettante agli imprenditori sugli ammortizzatori sociali”.

È quanto afferma il Segretario del Pd Basilicata, Giovanni Lettieri, che aggiunge: “Ringrazio la nostra segretaria per la fiducia, la stima e il sostegno espresso per il lavoro che il Pd di Basilicata sta portando avanti in questo delicato momento storico e per il progetto di rinnovamento che deve partire da tre azioni principali: riconnettersi con circoli e territori, far conoscere i principali temi e costruire, insieme, un programma partecipato che si arricchisca di proposte e suggerimenti che nascano anche dalle nuove sinergie che stiamo costruendo con forze sindacali e datoriali, giovani, scuola e università. Avanti tutta!”.

