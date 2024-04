Matera, in due settimane tutto è cambiato: play off ad un punto

(di Roberto Chito) Dal meno sei di due settimane fa al meno uno di oggi. In 15 giorni è cambiata la storia di una corsa play off che sembrava chiusa. Con il blitz di Casarano, il Matera riapre definitivamente i giochi per il quinto posto, rendendo intensi gli ultimi 180 minuti di questo campionato.

Nelle prossime due partite, la squadra di De Sanzo si giocherà l’accesso agli spareggi. Cosa impensabile dopo il ko del 7 aprile a Gravina che aveva visto il Casarano balzare a più sei con sole quattro partite ancora da disputare.

Il bello del calcio, però, è proprio questo. Quando un minimo spiraglio resta aperto, tutto può succedere. E così, il Matera non si è dato per vinto. Ha optato per il cambio in panchina con De Sanzo che ha preso il posto di Panarelli ed è arrivata la svolta. Le vittorie contro Fidelis Andria e Casarano, hanno portato Ferrara e compagni ad un solo punto dai play off.

Ora spazio alla terza finale. Domenica, al XXI Settembre arriva il Martina. E per l’occasione è stata indetta la “Giornata Biancoazzurra”. Abbonamenti e biglietti di favore non saranno validi. Con il pubblico materano chiamato a gremire l’impianto di Via Sicilia per trascinare i biancoazzurri verso una vera e propria impresa.

