Nuova penalizzazione per il Brindisi per il quale sono stati inflitti altri sei punti di penalizzione in classifica da scontare nella prossima stagione, relativi al deferimento del pagamento in ritardo effettuato a sette tesserati della società adriatica nella scadenza di febbraio e dei contributi, a questi potrebbero comunque aggiungersi altri con il deferimento per la scadenza non rispettata di marzo non ancora notificato

Di seguito i due dispositivo federale

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

– per la sig.ra Mariachiara Rispoli, mesi 3 (tre) di inibizione;

– per la società Brindisi FC Srl, punti 2 (due) di penalizzazione in classifica da scontare nella prossima stagione sportiva.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

– per la sig.ra Mariachiara Rispoli, mesi 2 (due) di inibizione;

– per la società Brindisi FC Srl, punti 4 (quattro) di penalizzazione in classifica da scontare nella prossima stagione sportiva.

