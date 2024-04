Francavilla Fontana, Ortopedia al “Camberlingo” ridotta al minimo

La struttura ospedaliera di Francavilla Fontana è ai minimi termini. Il capogruppo di Fratelli d’Italia Michele Iaia attacca l’amministrazione comunale e non solo. “La nomina del primario non è di certo sufficiente a riapertura di ginecologia e del punto nascite, in mancanza di personale medico, sempre dirottato altrove. Tutti i reparti sono al sostanziale smantellamento. Restano operativi solo grazie allo determinazione del personale”, sbotta Iaia.

Lo stesso aggiunge: “Balzano all’attenzione le disastrose condizioni del reparto di Ortopedia, con alle porte la stagione estiva. Rispetto ad una previsione organica di dieci medici, oltre al primario, ad oggi è di fatto retto da due sole unità mediche. Il concorso espletato alcuni giorni fa non serve a garantire né le presenze, né la turnazione, atteso che il personale selezionato finirà nell’orbita dei più grossi ospedali di Brindisi, Taranto e Lecce. Per di più il reparto di Francavilla Fontana contribuisce con quello del Perrino a coprire i servizi ospedalieri di Ostuni, i quali sono operativi unicamente dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 14. La questione, sollevata dal personale del Camberlingo ed ignorata dalla direzione sanitaria, non è oltremodo sostenibile né dal personale, né dai pazienti”.

Sul fronte politico, per Iaia, permane “l’inerzia dell’amministrazione comunale, totalmente girata dall’altra parte e col capo chino di fronte alla volontà del presidente Emiliano, nel suo assordante silenzio”.

