Rugby: Coppa Appia Antica under 16, la finale è Tigri Bari-Napoli

BARI – Coppa Appia Antica under 16 Tigri rugby Bari union rugby Santeramo 39 – 5 Si è tenuta il 21 aprile presso lo stadio della Vittoria di Bari la partita di ritorno della semifinale valevole per il campionato interregionale e per la Coppa Appia Antica tra Bari e Santeramo. Il Bari ora affronterà in finale i pari età della Partenope Napoli che pur avendo perso con il Benevento passano ugualmente in finale per il risultato della partita di andata. I ragazzi dei mister Cardinale e Roy Cantero si sono rivelati all’altezza della finale conquistata. Bari e Napoli, quindi la finale che li vedrà affrontarsi in un doppio match di andata e ritorno. Le mete dei tigrotti sono state segnate da Sibilla, 2 Niviera, Di Bari, 2 Vacca e Lovreglio.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author