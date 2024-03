Matera, consulti gratuiti per la Settimana mondiale del cervello

MATERA – Porte aperte all’Ospedale Madonna Delle Grazie di Matera in occasione della “Settimana mondiale dedicata al cervello” promossa dalla Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile. Nella giornata di domani, 13 marzo, all’ospedale di Matera, come in altri ospedali che hanno ricevuto il Bollino Rosa, i medici del reparto di Neurologia offriranno gratuitamente consulti informativi sulla sclerosi multipla oltra a distribuire materiale dedicato alla prevenzione.

Obiettivo dell’iniziativa è informare e sensibilizzare pazienti, caregiver e popolazione sulla sclerosi multipla e, in particolare, sui disturbi cognitivi correlati come difficoltà di concentrazione, scarsa memoria, rallentamento della capacità di elaborare informazioni, sensazione di annebbiamento mentale.

“Ancora una volta – afferma il Commissario Straordinario dell’ASM – apriamo le nostre strutture ospedaliere per partecipare ad una iniziativa nazionale di prevenzione grazie alla disponibilità dei medici, del personale infermieristico e sanitario che, volontariamente, metterà a disposizione la propria professionalità per sottolineare l’importanza della prevenzione primaria e della diagnosi precoce legati, in questo caso, alla salute femminile”.

