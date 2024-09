Matera celebra Puccini con un concerto dell’Orchestra Sinfonica

In occasione del centenario della morte di Giacomo Puccini, avvenuta il 4 novembre 1924 a Bruxelles, l’Orchestra Sinfonica di Matera rende omaggio al celebre compositore con il concerto intitolato Puccini Forever. L’evento si terrà giovedì 26 settembre, alle ore 20:30, presso l’Auditorium Raffaele Gervasio, in piazza San Francesco d’Assisi a Matera.

A dirigere l’Orchestra sarà il Maestro Daniele Agiman, rinomato conoscitore della musica di Puccini. Le parti vocali saranno interpretate dal soprano Valentina Boi e dal tenore Ugo Tarquini, entrambi artisti di fama internazionale. Insieme all’Orchestra, daranno vita ai personaggi indimenticabili creati da Puccini, come Mimì e Rodolfo, Tosca e Mario Cavaradossi, Manon e Des Grieux, fino a Cio Cio-san e Pinkerton.

Il programma della serata include arie e duetti tratti dalle opere più celebri del compositore, come *La Bohème*, *Tosca*, il quarto atto di *Manon Lescaut* e il duetto *Viene la sera* da *Madama Butterfly*.

“*Puccini Forever*, dopo i successi dei concerti del 7 e 14 settembre, mette in luce la versatilità dell’Orchestra Sinfonica di Matera – ha dichiarato il direttore artistico Saverio Vizziello – confermando la sua capacità di affrontare non solo il repertorio sinfonico, ma anche quello operistico. Un passo verso la realizzazione di un vero teatro lirico per Matera, città Capitale Europea della Cultura e Patrimonio dell’Umanità.”

La stagione concertistica autunnale dell’Orchestra proseguirà domenica 13 ottobre con *Il fascino di Mozart*, che vedrà la partecipazione del pianista Francesco Nicolosi e la direzione di Luigi Piovano.

La stagione, giunta alla sua terza edizione, prevede undici concerti fino al 30 dicembre 2024, tutti ospitati all’Auditorium Gervasio. I biglietti d’ingresso hanno un costo di 10 €, ridotto a 5 € per gli studenti. È inoltre disponibile un abbonamento per otto concerti al costo di 50 €, ridotto a 30 € per gli studenti. I biglietti e gli abbonamenti possono essere acquistati presso la biglietteria del Cineteatro Comunale Gerardo Guerrieri o alla Cartolibreria Montemurro di Matera.

Per ulteriori dettagli, è possibile visitare il sito ufficiale dell’Orchestra Sinfonica di Matera.

