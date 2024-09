WWF, gli eventi di Urban Nature in Puglia

Anche quest’anno, il 28 e il 29 settembre, torna “Urban Nature: la festa della Natura in città”, l’iniziativa promossa dal WWF per diffondere il valore e la cura della natura in città. Oltre al grande evento conclusivo, che si terrà a Roma sulla terrazza del Pincio domenica 29 settembre, sono oltre 150 gli eventi nelle principali città in tutta Italia volti a riscoprire il valore della natura urbana, rinnovare il modo di pensare e pianificare gli spazi urbani e incrementare la biodiversità nei sistemi urbani.

Le iniziative si terranno anche in Puglia. Per esempio il 28 settembre le Saline Monaci di Manduria vedranno l’arrivo di alcuni alunni rappresentanti degli istituti comprensivi di Manduria. L’evento prevede la realizzazione di diversi laboratori didattici: riconoscimento delle specie autoctone presenti, birdwatching per il riconoscimento della fauna selvatica e la messa a dimora di ginepri a chiusura della giornata. Il 29 settembre si terrà invece un percorso urbano in cui passeggiare con le guide del WWF Foggia nelle aree verdi cittadine, per conoscere le peculiarità ed i servizi ecosistemici del verde della

città e gli alberi monumentali della Villa Comunale e il Parco Campi Diomedei. Insieme scopriremo i benefici e i servizi della natura in città.

È possibile consultare tutte le iniziative sul territorio regionale a questo link.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author