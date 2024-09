La Festa dei Lettori compie 20 anni

BARI – Avvicinare i giovani al mondo della lettura promuovendo una serie di iniziative che coinvolgono gli studenti delle scuole primarie e secondarie della regione e il pubblico più ampio. La Festa dei lettori compie vent’anni. La storica manifestazione, una delle più importanti organizzate dell’associazione Presidi del libro, prevede anche quest’anno la partecipazione dei gruppi dell’ente attivi in più di 50 Comuni pugliesi e in altre regioni d’Italia per più di cento eventi. L’appuntamento è da martedì 1° a martedì 15 ottobre. La Festa dei Lettori 2024 ha come tema “Immagina il mondo” e riflette sulla capacità degli individui e della letteratura di inventare universi possibili. L’immaginazione è una fonte inesauribile del pensiero che consente di creare mondi possibili. Nel corso dei secoli, la letteratura ha esplorato universi fantastici nei quali, tuttavia, si ritrovano dinamiche reali e temi universali.

