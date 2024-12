Matera, Castorina: “Obiettivo play off. Mercato? Bravi a farlo subito”

“Al momento pensiamo ai play off. E’ il nostro obiettivo e vogliamo raggiungerlo. Eravamo un po’ attardati, adesso siamo tornati in corsa. Sarebbe da presuntuosi pensare al primo posto. Poi, ovviamente, vedremo cosa accadrà tra qualche settimana”. Ha parlato così, il ds Salvatore Castorina del Matera, ospite della trasmissione “Il salotto del calcio” su Antenna Sud.

Sulla proposta: “In verità, avevo quasi chiuso con una società di un’altro Girone. Il presidente Tosoni mi chiamò il lunedì mattina per illustrarmi il progetto. La mia intenzione era quella di cambiare Girone dopo diverse stagioni nel raggruppamento I. La società mi ha chiesto di migliorare la rosa a disposizione che in quel momento non aveva soddisfatto le aspettative. Il progetto era quello di gettare le basi per provare a vincere l’anno prossimo”.

Sull’ultima vittoria: “Possiamo dire sia stata una partita di categoria superiore sotto tutti i punti di vista. Abbiamo portato a casa tre punti davvero importanti che ci ha rilanciato in classifica”.

Su Cavallo: “Siamo stati bravi a battere la concorrenza di altre società. Matera è una piazza importante e al momento è davvero ambita da tutti. Il ragazzo, dopo il cambio di modulo del Savoia si è trovato fuori dal progetto tecnico. Ha qualità importanti e ci darà una mano nel corso della stagione”.

Sul mercato: “Siamo stati bravi a cogliere le opportunità che si sono presentate qualche settimane fa. Abbiamo acquistato giocatori importanti, accelerando un po’ il processo di ricostruzione. A dicembre, credo sia un mercato più di opportunità, soprattutto nella fase finale. Perchè in questi venti giorni possono aprire diverse dinamiche”.

