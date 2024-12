Fasano, fatta per Tedesco. Arriva anche Tangorre

Un rinforzo in attacco e uno in difesa per il Fasano di mister Agovino. Dal Manfredonia arriva Emmanuele Tedesco, 26 anni, 2 gol un 11 partite nella prima parte di stagione e 9 lo scorso anno fra Bitonto e Martina, con cui è arrivato fino alla finale playoff. Dal Brindisi, invece, arriverà il difensore centrale classe 2003 Tangorre, che lascia il capoluogo messapico con 6 gare all’attivo.

