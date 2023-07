In occasione dei grandi concerti, che partiranno domani (15 luglio) alla “Cava del sole David Sassoli” con l’esibizione del cantante internazionale Mika, il gestore del trasporto pubblico urbano, la società “Miccolis”, ha istituito corse speciali con orari compatibili per raggiungere il luogo chiuso al traffico veicolare privato.

In particolare, nei giorni dei concerti, quindi fino al 30 luglio, il servizio navetta per Cava del sole prevede corse continue di andata “a riempimento del mezzo” dalle ore 18 alle 21, e ritorno dalle ore 23.30 alla una. I capolinea per l’andata sono piazza Matteotti e il parcheggio intermodale delle Ferrovie appulo lucane.

Il primo capolinea percorre le vie Moro, La Malfa, Dante, Don Luigi Sturzo e Nazionale; poi contrada Quartarella, La Vaglia e Cava del sole. Il secondo direttamente contrada Quartarella, La Vaglia e Cava del sole. Al ritorno, per il primo capolinea si fa il percorso a ritroso e per il secondo si va dalle contrade La Vaglia, Quartarella, Serritello La Valle verso Matera, quindi Statale 99 e parcheggio intermodale. I biglietti si potranno acquistare a bordo del bus con un costo di 2,50 euro A/R, e ci sarà anche una biglietteria mobile sia in piazza Matteotti che al parcheggio intermodale.

