Leporano: Live con Mario Venuti, Dirotta su Cuba, Gianluca Guidi e molti altri

Dai Dirotta su Cuba a Mario Venuti, da Matteo Borghi a Gianluca Guidi. E poi dj Pigna, Emanuele Montella e la sua band, Karima e Walter Ricci. Grandi ospiti per la rassegna estiva “Dinner Show” organizzata dal Canneto Beach di Leporano, in provincia di Taranto, con il supporto di Programma Sviluppo.

Sette appuntamenti, nei mesi di luglio e agosto, con spettacoli vicino al mare in grado di attrarre residenti e i tanti turisti che stanno già affollando le spiagge e i comuni limitrofi. Infine, due serate fuori cartellone con due artiste internazionali che stanno rivoluzionando la musica house: Julia aka Overgivelse e dj Ashibah, rispettivamente il 5 e 26 agosto.

«Ci aspettiamo una grande risposta da parte del nostro pubblico x anticipa Fabrizio Corrente, titolare di Canneto Beach – nella consapevolezza di offrire serate variegate, destinate a target diversi. Tutto questo in una stagione che si annuncia straordinaria considerando che, per la prima volta, Leporano può vantare l’importante riconoscimento della Bandiera Blu. E per noi operatori del settore è una grande responsabilità, che ci spinge a fare sempre meglio».

Importante la collaborazione con Programma Sviluppo, partner della rassegna. «Per quanto ci riguarda – commenta il direttore generale, Silvio Busico – riteniamo prezioso dare il nostro contributo anche per occasioni culturali o di intrattenimento che sono un’indubbia vetrina per Taranto e la sua provincia. È una scommessa che abbiamo intrapreso già da alcuni anni e nella quale crediamo fortemente. È nel nostro dna investire sul territorio e nella formazione ed educazione dei nostri giovani, così come nelle iniziative che li vedono protagonisti. È un investimento per il futuro».

Ecco allora tutti gli appuntamenti. Si comincia il 18 luglio con Gianluca Guidi e il suo imperdibile tributo a uno dei più grandi artisti americani. Si chiama “That’s Life” omaggio a Frank Sinatra e ha come protagonista Guidi, cantante, attore e regista teatrale tra i più brillanti della scena italiana.

Figlio d’arte (la mamma è Lauretta Masiero, il papà Johnny Dorelli), sarà protagonista di un concerto con i brani storici del repertorio americano come “Fly me to the moon”, “Mack the knife”, “The lady is a tramp”. Un omaggio ad autori come Cole Porter, George Gershwin, Richard Rodgers, Sammy Cahn che hanno contribuito a scrivere la storia della canzone a stelle e strisce e sono destinati all’immortalità grazie anche alla straordinaria carriera di Sinatra che, con la sua musica, ha fatto da colonna sonora ad almeno quattro generazioni. Guidi sarà accompagnato da Claudio Colasazza al pianoforte, Francesco Puglisi al contrabbasso e Amedeo Ariano alla batteria.

Intanto, non resta che prendere nota degli altri appuntamenti. Il 28 luglio dj Pigna e, il giorno seguente, Matteo Borghi. Il mese di agosto si apre con il live (mercoledì 9) dei Dirotta su Cuba, mentre la vigilia di Ferragosto sarà animata da Emanuele Montella con la sua band. Il 24 sul palco Karima e Walter Ricci e poi la grande chiusura del 30 agosto con il concerto di Mario Venuti.

Tutti gli spettacoli prevedono la formula della cena concerto, ma con una particolarità: la cena potrà essere sia di cucina italiana che giapponese. Informazioni: 099.5332037.

