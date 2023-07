Metaponto: Due arresti per droga

La Polizia di Matera ha arrestato due stranieri di 30 e 47 anni, residenti in Metaponto di Bernalda, per detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata all’uso non personale.

Nel corso di specifici servizi finalizzati alla repressione dei reati inerenti agli stupefacenti, gli agenti del Commissariato di Pisticci hanno monitorato l’abitazione dei due, già noti per reati dello stesso tipo, osservando un consistente via vai di soggetti conosciuti per essere assuntori di sostanze stupefacenti.

I poliziotti, insospettiti dai movimenti che avvenivano all’interno e all’esterno della casa, hanno deciso di eseguire una perquisizione trovando 220 grammi di hashish, 86 grammi di eroina e 13 grammi di cocaina.

La droga è stata sequestrata, i due uomini sono stati arrestati e condotti nel carcere di Matera.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp