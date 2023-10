Massimo Giove ad Antenna Sud: ‘Il Taranto è la mia vita’

Massimo Giove non abbandona e ottempera alle prime scadenze della stagione nonostante le due partite a porte chiuse, che avrebbero sicuramente aiutato le casse della società. “Il Taranto è la mia vita”, questo è il succo di una lunga intervista rilasciata in esclusiva ad Antenna Sud e che verrà trasmessa durante la trasmissione Rossoblu, in onda stasera (martedì 17 ottobre) a partire dalle 21.00. A Taranto si può seguire in streaming su antennasud.com oppure sulla pagina Facebook di Antenna Sud.

