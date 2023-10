Ospite di Antenna Sud in collegamento video in occasione della trasmissione “Zona Basket” di lunedì 18 ottobre, il presidente della Happy Casa Basket Brindisi Nando Marino ha spiegato il motivo per il quale coach Fabio Corbani vanti ancora la fiducia della società biancazzurra: “Corbani ha tutto il diritto ad avere fiducia, perché sta giocando in una situazione di emergenza mai vista in dodici anni tra covid e infortuni. Sono stati fatti alcuni errori, indubbiamente, ma non abbiamo intenzione di effettuare alcun cambio alla guida tecnica della squadra. Il coach non ha mai potuto contare sulla squadra al completo ed in piena forma, fino ad ora. È per questo che gli va dato dare ancora tempo. Intanto ha la nostra fiducia”

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp