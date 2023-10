Coppa Italia Serie D, fari puntati sul derby Fasano-Casarano

Archiviato il sesto turno di campionato, è già tempo di scendere nuovamente in campo per la Coppa Italia di Serie D. Tra le pugliesi protagoniste del secondo turno, spiccano Fasano e Casarano: formazioni che si sfideranno al “Curlo” mercoledì 18 ottobre alle ore 15. I padroni di casa arrivano a questo derby grazie al successo maturato per certi versi a sorpresa contro la Team Altamura lo scorso 3 settembre. 2-1 il risultato finale in favore dei biancazzurri della Selva, che riuscirono a superare l’attuale capolista del girone h grazie alle reti di Battista e Idoyaga. A nulla servì la rete di Loiodice. Il Casarano, il 27 agosto, si aggiudicò invece il derby tutto salentino con il Gallipoli. La gara venne decisa da Rajkovic, autore di una doppietta.

Dopo sei giornate di campionato, sono tre i punti che separano in classifica le serpi dal Fasano, con la ciurma di Luca Tiozzo attualmente a quota 12 punti. I biancazzurri sono ancora imbattuti e vantano la miglior difesa al pari di Paganese e Altamura. Domenica hanno trovato il colpo grosso in casa della Gelbison, vincendo 2-1. Il Casarano, dopo un avvio tutt’altro che entusiasmante, pare abbia finalmente ingranato la marcia giusta. Dopo il ko al debutto e tre pareggi consecutivi, nelle ultime due settimane sono arrivati altrettanti successi di fila, l’ultimo dei quali maturato a Gravina. 8 gol fatti (gli stessi del Fasano) e 7 subiti per la formazione di Beppe Laterza, che intente restare sulla scia del buon momento che la sua squadra sta finalmente vivendo.

Ci sarà da aspettarsi del turnover da ambo le parti, specie se si considera che domenica il Fasano ospiterà la Fidelis Andria ed il Casarano dovrà vedersela con il Martina. Il derby di Coppa verrà trasmesso in chiaro su Antenna Sud, sia sul canale 14 del digitale terrestre che in streaming. La differita dell’incontro verrà invece trasmessa giovedì 19 ottobre alle 21.30.

