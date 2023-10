Eccellenza: solo il Molfetta a punteggio pieno

Il Molfetta va spedito, il Manduria rallenta. Dominio totale dei biancorossi nel raggruppamento A di Eccellenza: la formazione guidata da Di Domenico ha inanellato la sesta vittoria consecutiva ed è la prima della classe con 18 punti, seguita dal sorprendente Unione Calcio Bisceglie, ora a quota 16, oltre che dal Real Siti, che di punti ne ha 15. In risalita il Bisceglie che, però, resta a -8 dalla vetta. Nel girone B, prima frenata da parte dei messapici di Salvadore che hanno impattato contro il Racale. Fiato sul collo da parte dell’Ugento: 4-0 al Massafra e -1 dalla prima posizione. Nei bassifondi, continua a collezionare soltanto sconfitte il San Severo, mentre l’Ostuni ha mosso la graduatoria dopo il pareggio contro l’Otranto.

Giovedì si torna in campo per la Coppa Italia: in programma le sfide di ritorno della seconda fase della competizione. In diretta sulle emittenti di Antenna Sud sia Massafra-Mesagne che Molfetta Calcio-Bisceglie. I giallorossi da un lato e i nerazzurri stellati dall’altro ripartono dagli 1-0 conquistati all’andata.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp