Barletta, settimana al via in attesa di Schelotto

BARLETTA – Nuova settimana al via per il Barletta, che riprende gli allenamenti dopo il successo di Matera. Gioia per i primi punti lontano dal Puttilli, ma anche apprensione per le condizioni di Ezequiel Schelotto. Sospetto stiramento per l’argentino nel riscaldamento a pochi minuti dal match in Basilicata, esami strumentali martedì con esito atteso in giornata o al massimo mercoledì.

Senza Schelotto in campo, il Barletta ha preso in mano le responsabilità del calciatore albiceleste. Tra i protagonisti Guido Marilungo, autore di un pregevole assist sul gol di Rizzo.

Biancorossi in campo per avvicinarsi alla sfida di domenica contro la Gelbison, sconfitta in casa dal Fasano nell’ultima giornata. Matera può essere la svolta, prova di maturità definitiva nel prossimo weekend al Puttilli.

