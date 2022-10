Si è svolto presso il Comune di Surbo, un incontro al quale hanno partecipato i Sindaci di Surbo e Trepuzzi, Trio e Taurino, alla Presenza del Consigliere Comunale di Trepuzzi Avv. Marco Pezzuto e dei legali nominati dall’ARO LE1 e dal Comune di Trepuzzi Francesco Baldassarre e Adriano Tolomeo. Nel corso della riunione sono stati analizzati e discussi gli esiti dell’istruttoria condotta dal Mite relativamente al finanziamento del progetto per la realizzazione di un impianto di compostaggio in località Masseria Ghetta, unitamente al diniego che lo stesso Mite ha opposto relativamente alla proposta di una localizzazione alternativa in località Sementiello. I legali approfondiranno tutti gli aspetti relativi alla vicenda e formuleranno nei prossimi giorni le consequenziali proposte e azioni da intraprendere nelle settimane successive. In conclusione della riunione, i Sindaci hanno assunto l’impegno per una ulteriore sensibilizzazione e mobilitazione delle categorie economiche coinvolte dal progetto Masseria Ghetta e specificamente quelle del settore turistico e ricettivo situate nella zona interessata dall’impianto.