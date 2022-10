PUGLIA – Il caro energia sta mettendo in ginocchio non solo famiglie e imprese, ma anche i Comuni, compresi quelli pugliesi, e i rincari potrebbero comportare seri squilibri di bilancio per i prossimi anni, per questo il presidente di Anci Puglia e sindaco di Minervino, Ettore Caroppo fa un deciso appello al Governo affinché blocchi subito il prezzo dei contratti di fornitura elettrica.