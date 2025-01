Massafra, ritrovato l’uomo disperso sulla provinciale per Martina Franca

MASSAFRA – Un sospiro di sollievo. Ore di paura per un uomo che si era perso nelle campagne che costeggiano la strada provinciale Massafra-Martina Franca e che è stato, per fortuna, ritrovato. Si tratterebbe di un uomo, un anziano di 70 anni, non massafrese, che nelle prime ore del pomeriggio avrebbe sfidato il maltempo par andare alla ricerca di funghi ma poi non sarebbe riuscito a tornare nel punto in cui aveva parcheggiato la propria auto.

Sul posto hanno effettuato le ricerche i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e i volontari della Protezione Civile comunale.

—- IN AGGIORNAMENTO

