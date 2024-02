Massafra: GdF scopre evasione su ecotassa per 400mila euro

Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Taranto ha condotto un’attività ispettiva mirata nei confronti di un’impresa di Massafra, attiva nel settore del recupero e del riciclaggio di cascami e rottami metallici. L’obiettivo era verificare l’adempimento corretto degli obblighi legati all’ecotassa, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.

Durante l’intervento, sostenuto dalle indagini della Capitaneria di Porto di Taranto, è emerso che l’azienda in questione non aveva versato alla Regione Puglia l’ecotassa dovuta, ammontante a oltre 400 mila euro. Questa omissione è collegata al conferimento illegale, nel periodo ottobre 2020-settembre 2021, di oltre 16 mila tonnellate di rifiuti speciali in una discarica risultata già dismessa nel lontano 2008.

Oltre a quantificare l’importo dell’evasione, la Guardia di Finanza ha chiesto all’ente di infliggere alla società inadempiente sanzioni pecuniarie per un totale superiore a 1,6 milioni di euro. Quest’azione rientra nell’impegno costante delle Fiamme Gialle a tutelare le entrate degli Enti locali, promuovendo al contempo una competizione leale tra le imprese oneste.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author