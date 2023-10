Massafra: furti e rapine, arrestato ladro seriale e spregiudicato

I Carabinieri di Massafra hanno arrestato un 30enne per rapina e sette furti aggravati, che avrebbe commesso dall’agosto 2022 al giugno 2023 nello stesso comune di Massafra.

In quel periodo, l’uomo ha preso di mira diversi esercizi commerciali creando non poca preoccupazione tra gli esercenti della zona.

Le indagini dei Carabinieri, coordinate dalla Procura della Repubblica di Taranto, hanno accertato come il 30enne operasse con “totale spregiudicatezza e propensione a delinquere”, agendo “in istituti scolastici e persino in un santuario, peraltro in pieno giorno”.

L’uomo avrebbe agito “nonostante pregressi provvedimenti dell’AG, le cui conseguenze non sono state in grado di inibire le pulsioni criminali”.

In una circostanza, sorpreso in un istituto scolastico dopo essersi impossessato di una televisione, l’avrebbe scagliata contro un addetto alla vigilanza guadagnandosi la fuga.

Le indagini dei Carabinieri si sono avvalse della fondamentale collaborazione degli esercenti del posto, che non hanno esitato a denunciare fornendo utili elementi per la ricostruzione dei fatti. Dopo l’arresto, il 3oenne è stato posto ai domiciliari nella sua abitazione.

