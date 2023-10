Comune di San Giorgio Jonico (Taranto) ha un nuovo defibrillatore donato dalla Regione Puglia. A consegnare l’apparecchiatura salvavita al primo cittadino Cosimo Fabbiano, è stato il consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio (PD), vicepresidente della III Commissione Sanità.

“Grazie alla Regione Puglia – spiega Di Gregorio – i piccoli Comuni della provincia ionica stanno potenziando la dotazione di questo importantissimo strumento elettromedicale. Noi tutti ci auguriamo che non venga mai utilizzato, ma è necessario che ne siano dotati uffici pubblici, scuole, strutture sportive. Nei prossimi giorni abbiamo in programma la consegna di altri defibrillatori in altri Comuni della provincia di Taranto. E’ un piccolo, ma significativo, gesto di attenzione verso comunità e territori spesso, colpevolmente dimenticati”.

Di Gregorio da anni conduce la sua personale campagna per dotare di defibrillatori centri sportivi, ricreativi e scuole soprattutto nelle aree marginali e periferiche. “Conduco questa iniziativa da tempo – spiega l’esponente Pd – l’ho portata avanti autotassandomi, insieme ad altri amici, con il supporto di una rete di donatori fatta da professionisti, commercianti, imprenditori che con slancio e generosità hanno accolto il mio invito.

Quando ho saputo dell’iniziativa della Regione sono stato ben felice di fare da tramite con i Comuni della Provincia di Taranto, un modo per migliorare il livello di sicurezza e di prevenzione e, allo stesso tempo, un’occasione per creare un ponte, un canale di comunicazione veloce e informale con le Comunità”.

About Author

Laura Milano Racconto la mia terra, le sue vicende, i suoi colori, la sua gente.. e lo faccio con lo stesso calore del sole che la illumina e la passione di una donna del sud. See author's posts

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp