Martina, Pizzulli: “Chiudiamo il girone d’andata nel migliore dei modi, sognare non costa nulla”

Al termine del match vinto contro contro il Gallipoli ad Ugento, l’allenatore del Martina Massimo Pizzulli ha commentato ai nostri microfoni il successo dei suoi ragazzi: “Ci tenevamo a chiudere il girone d’andata nel migliore dei modi. Abbiamo affrontato il Gallipoli nel peggior momento possibile, ma noi stiamo bene e siamo in palla. Nelle ultime partite giocate abbiamo quasi sempre vinto, ci tenevamo a farlo ancora per regalarci un sereno Natale. È stata una gara sporca, senza troppo spazio. Potevamo passare subito in vantaggio, ma non ci siamo riusciti. Se non riesci a sbloccarla allora devi restare calmo. Ai ragazzi all’intervallo ho detto che per diventare grandi bisogna capire come vincere questo genere di partite. Siamo riusciti a portarci in vantaggio grazie ad uno schema che su calcio di punizione ci riesce spesso. Dallo 0-1 non abbiamo rischiato più nulla ed il raddoppio è arrivato dopo una gran giocata di Perrini, ragazzo che gioca poco ma nel poco tempo che gioca dimostra sempre la bontà del gruppo. Sognare? Non costa nulla. Questo 2023 finisce così, sarebbe bello iniziare il 2024 allo stesso modo e quindi con una vittoria. Vedremo cosa il nuovo anno avrà in serbo per noi”.

