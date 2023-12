Gallipoli, lo sfogo di Cavallaro: “L’arbitro ha commesso un errore inaccettabile e penalizzante”

Al termine del match perso contro contro il Martina, l’allenatore del Gallipoli Giovanni Cavallaro ha commentato ai nostri microfoni il ko maturato in Salento: “L’espulsione di Munoz ci ha penalizzato, è stato un rosso assurdo. Non stava facendo nulla di male, voleva solo calmare gli animi. L’arbitro ha commesso un grande errore, ha avuto un appannamento inaccettabile. Stavamo tenendo il Martina nonostante lo 0-1. Abbiamo subito gol su calcio piazzato, sull’unico errore commesso fino a quel momento. In undici contro undici ce la saremmo giocata. È un peccato perché noi lavoriamo sodo per tirarci fuori da questa situazione, ma quando ricevi questi trattamenti diventa tutto più difficile. Gli arbitri devono fare le cose per bene quando vengono qui, come giusto che sia. I ragazzi credono nella missione salvezza. Non è sicuramente questa sconfitta che ci farà retrocedere, ma abbiamo ancora tutto il girone di ritorno per sistemare le cose. Auguro un sereno Natale a tutta la città di Gallipoli. Ai tifosi dico che lotteremo per salvarci, e che fino alla fine ci riusciremo“.

