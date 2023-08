Martina, Pizzulli: “Buon test”. Francavilla, Villa: “C’è ancora da lavorare”

L’allenamento congiunto tra Martina e Virtus Francavilla, giocatosi al Tursi e terminato 2-1 in favore della squadra ospite, ha restituito degli ottimi spunti ai tecnici Pizzulli e Villa. Il mister degli itriani è apparso piuttosto soddisfatto per la prova messa in campo dalla sua squadra contro una compagine di caratura superiore: “E’ stato sicuramente un buon test, dove abbiamo avuto modo di poterci confrontare contro una formazione più avanti di noi dal punto di vista atletico”. Compiaciuto anche il trainer della Virtus che, a dieci giorni dalla fine, si aspetta ancora qualcosa dal mercato: “La società sa cosa voglio e in quali reparti siamo carenti, sono sicuro che il diesse provvederà nei prossimi giorni”, ha affermato Villa nel post partita.

Di seguito, le interviste complete dei due tecnici:

