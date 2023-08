Mondiali di atletica, Palmisano di bronzo nella 20 km di marcia

La mottolese Antonella Palmisano vince la medaglia di bronzo nella 20 km di marcia ai mondiali di atletica in corso a Budapest. La tarantina si è piazzata alle spalle della spagnola Perez e dell’australiana Montag. La campionessa pugliese non è riuscita a bissare il successo di Tokyo 2021 ma ha contribuito al medagliere azzurro dopo un periodo non facile e caratterizzato dagli infortuni. “Mi sono detta che oggi era il mio giorno, il mio momento ed è quello che cercavo da due anni – ha detto a fine gara – Anche in quella caduta ho pensato per un attimo che ok ero caduta ma potevo rialzarmi come fatto in questi anni. La gara la dedico al mio allenatore che in questi due anni ha voluto preservare e dare importanza alla persona piuttosto che all’atleta. Oggi ho dimostrato che non voglio smettere perché Parigi mi aspetta, la Tour Eiffel mi aspetta e si può fare. Nel mio percorso ho sempre pensato che non avere gare, allenamenti sulle gambe sono solo scuse: è la testa che conta, non è facile quando vedi buio attorno a te e devo ringraziare il mio mental coach. Il dolore c’era, ma come al solito è stato gestibile”

