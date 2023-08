La Virtus Francavilla supera 2-1 il Martina in Valle d’Itria

La Virtus Francavilla vince 2-1 con il Martina aggiudicandosi l’allenamento congiunto giocatosi al “Tursi”. Mister Pizzulli schiera il solito 4-3-3 con il tridente composto da Ievolella, Palermo e Maffei. Mister Villa risponde con il consueto 3-5-2, testando per la prima volta la difesa Forte-Accardi-Gavazzi-Monteagudo. La prima metà di gara si dimostra alquanto scacchistica e povera di occasioni. La Virtus riuscirà ad aprire le marcature al primo tiro in porta, al 25’, con Artistico, bravo ad inzuccare alle spalle di Pirrò dopo la sponda aerea di Polidori. Lo stesso Polidori proverà a mettersi in proprio al 29’, strozzando però troppo il mancino. Al minuto 35 Carella, fra i migliori in campo nel primo tempo, sfonda ancora sull’out di destra e serve Nicoli, che calcia con il piede debole e sigla il gol del raddoppio. La reazione dei padroni di casa nella prima frazione sta tutta nel tiro di Ganfornina al 38’. Si va negli spogliatoi sotto il parziale di 2-0. Il secondo tempo si dimostrerà da subito ben più interessante, con Maffei che calcia subito dalla distanza, Forte para senza problemi. Al 50’ Gavazzi stende Palermo in area di rigore: per l’arbitro non ci sono dubbi ed assegna un penalty ai padroni di casa. Dagli undici metri lo stesso Palermo non sbaglia e accorcia le distanze. Passano cinque minuti e Pirrò risponde presente ad Artistico, che fa tutto bene, ma sbaglia solo l’esecuzione, mancando la doppietta. Da qui in poi accadrà ben poco, con la seconda metà della ripresa che si dimostrerà assai agonistica ed intensa, anche se povera di nitide palle gol.

Martina Calcio-Virtus Francavilla Calcio 1-2 | IL TABELLINO

Reti: 6’st rig. Palermo (MA) 24’pt Artistico, 36’pt Nicoli (VF)

Martina Calcio: Pirrò, Mancini, Nikolli (12’pt Tuccitto), Rizzo (17’st Dieng), Silletti, Ganfornina, Baglione, Langone (1’st Virgilio), Palermo (20’st Ancora), Maffei (38’st Perrini), Ievolella (1’st Pinto). A disp: Figliola, Zecca, Albanese, Soldano, Fitto. All. Pizzulli

Virtus Francavilla Calcio: Forte (20’st Lucatelli), Accardi (27’st Yakubiv), Nicoli (27’st Enyan), Fornito, Monteagudo, Gavazzi (20’st De Marino), Carella (16’st Risolo), Di Marco, Polidori (30’st Ekuban), Macca (38’st Marocco), Artistico (30’st Perez). A disp: Serio, Fekete, Carretta, Vapore, Ejesi. All. Villa

Arbitro: Antonio Leone di Bari (Filippo Lasciarra di Bari-Leonardo Eramo di Gioia del Colle)

Ammoniti: Rizzo (MA) Artistico, Carella, Risolo (VF)

Recupero: 2’pt, 3’st

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp