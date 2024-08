Martina, Pizzulli avverte: “Squadra giovane e rivoluzionata, sarà un campionato difficile”

È un Martina che difficilmente riuscirà a replicare il grande campionato della passata stagione. Lo ha spiegato mister Massimo Pizzulli, dopo l’allenamento congiunto vinto con la Virtus Palese: “Bisogna essere onesti, è l’anno in cui stiamo ripartendo quasi da zero. È vero che qualcuno è rimasto, ma abbiamo comunque cambiato tanto. Diciamocelo chiaramente, in un mercato di cifre molto alte è stato difficile per me e per il presidente allestire la squadra. In molti ci hanno lasciato per migliorarsi economicamente o per salire di categoria, mentre noi abbiamo continuato a lavorare con il solito spirito di sacrificio. Abbiamo pescato come al solito all’estero ed in categorie inferiori. Siamo ancora un po’ sotto di condizione, ma è naturale che sia così. Sul mercato siamo vigili, siamo consapevoli di aver bisogno di qualcos’altro. Siamo però reduci da un mese di lavoro, ed i ragazzi che ho a disposizione hanno risposto davvero molto bene. Non so se la nostra sarà la rosa più giovane del raggruppamento H, ma di sicuro saremo fra le squadre con l’età media più bassa”.

Resta comunque un Martina intenzionato a togliersi delle soddisfazioni, ma che di sicuro non si affaccia al prossimo (imminente) campionato di Serie D con le intenzioni di dominarlo. La sfida di Coppa Italia con il Gravina, in programma per le 18.30 di domenica prossima, rappresenterà un vero e proprio debutto stagionale, che per certi versi sarà però anche una prova generale, in vista della prima di campionato, che vedrà gli itrani di scena al Giovanni Paolo II di Nardò.

