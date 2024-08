Rissa a Picerno: daspo per sei tifosi del Taranto

Giuseppe Ferrari, questore di Potenza, ha emesso sei daspo nei confronti di altrettanti tifosi del Taranto. Il provvedimento è stato disposto a seguito di un grave episodio verificatosi il 5 ottobre 2023 durante l’incontro di Coppa Italia di Serie C tra Picerno e Taranto, disputato allo stadio “Curcio”.

I sei tifosi sono stati protagonisti di una rissa scoppiata sugli spalti utilizzando anche l’asta di una bandiera come arma improvvisata. L’intervento dei Carabinieri del Comando Compagnia di Potenza, supportato dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza, ha permesso di identificare i responsabili.

I DASPO emessi impediscono ai tifosi coinvolti di accedere a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale per una durata variabile da 1 a 10 anni, in relazione alla gravità dei fatti. Il divieto riguarda non solo le partite delle rappresentative nazionali e dei campionati di Serie A, B, C e Dilettanti, ma anche le competizioni regionali, le gare di Champions League, Europa League e Conference League. Inoltre, ai soggetti è stato vietato l’accesso alle aree di sosta e transito dei tifosi entro un raggio di 500 metri dagli impianti sportivi.

