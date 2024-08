Foggia, beffa e certezze per Brambilla. Il retroscena di Lescano

La grande beffa, non c’è altro sostantivo, perchè vincere davanti ad uno “Zaccheria” gremito contro questo Trapani sarebbe stato il miglior inizio per un Foggia che vuol primeggiare dopo un’estate vissuta da protagonista, sul mercato, nei botteghini e non solo. Ma Brambilla può sorridere, i rossoneri sono in palla e hanno convinto i 7000 presenti nonostante la doccia gelata. Nel servizio le sue parole e quelle di Facundo Lescano, che ha svelato il retroscena sul suo mancato trasferimento al Foggia.

