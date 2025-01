Martina, Pizzulli alza la guardia: ‘Ischia insidioso, non ci fidiamo”

Il Martina ha iniziato il 2025 nel segno della continuità, conquistando una vittoria che si aggiunge a una straordinaria serie di risultati: 13 successi in 14 gare tra campionato e Coppa, interrotti solo dallo stop con il Manfredonia. Ora, i biancazzurri si preparano per la prima sfida casalinga dell’anno al Tursi, dove ospiteranno l’Ischia.

I campani arrivano in Valle d’Itria reduci da due pesanti sconfitte: l’8-0 con il Casarano e la rimonta subita con il Brindisi. Nonostante le difficoltà, Pizzulli, tecnico del Martina, non sottovaluta gli avversari. “È una gara molto difficile – ha dichiarato -. Come il Gravina, l’Ischia è una squadra con qualità e ha dimostrato con il Brindisi di poter mettere in difficoltà chiunque. Non possiamo fermarci, dobbiamo continuare il percorso iniziato da tempo. Sappiamo che giocheremo sotto la pioggia, su un campo pesante, che non favorisce il nostro gioco, ma con l’aiuto del pubblico cercheremo di colpire l’Ischia nel miglior modo possibile e incanalare la gara fin da subito”.

Un incontro che promette intensità, con il Martina determinato a mantenere il suo ottimo momento di forma e l’Ischia pronta a riscattarsi.

