Team Altamura-Sorrento 1-1: a Leonetti risponde Cuccurullo. Tutto nel primo tempo

Quando rischi di trovare il 2-0 e alla fine ti trovi l’1-1. La Team Altamura, nel primo tempo spreca davvero tanto, soprattutto dopo il vantaggio. Il Sorrento, però, prima del pari trova due legni. E così, il pareggio del D’Angelo con Cuccurullo che risponde a Leonetti, sembra accontentare un po’ tutti nell’anticipo della 22esima giornata del Girone C che si è disputato al D’Angelo.

PRIMO TEMPO – Ci mette appena 5 minuti la squadra di Di Donato a sbloccare il match. Tutto nasce da una discesa di Manè che trova il cross perfetto per l’incornata in rete di Leonetti. La Team Altamura può raddoppiare in diverse occasioni. Prima al 27’ con la bella conclusione di Leonetti che termina di pochissimo alta. Poi, al 33’ con Rolando che tutto solo davanti a Del Sorbo getta alle ortiche la chance del 2-0. Il Sorrento resta a galla e nel finale si rende pericolosissimo. Al 36’ è Musso che a botta sicura scheggia la traversa. Cinque minuti dopo, invece, è Guadano a vedersi negare la gioia dal palo. Pochi secondi dopo, l’1-1 arrivare con Cuccurullo che dalla distanza insacca alle spalle di Viola.

SECONDO TEMPO – Prima chance per i biancorossi con Acampa che al 6’ prova un gran bel diagonale e impegna Del Sorbo alla respinta in corner. Pochi minuti dopo è Musso che ci prova: palla che sorvola la traversa. La vera risposta del Sorrento arriva poco dopo il quarto d’ora: Bolsius da pochissimi passi si fa respingere la sfera in corner da un ottimo Viola. Al 22’ è ancora la Team Altamura ad andare vicino al gol: bella conclusione di Minesso ma grande risposta di Del Sorbo che dice di no. Nel finale, entrambe ci provano ma non abbastanza da far schiodare l’1-1 finale.

IL TABELLINO

Team Altamura-Sorrento 1-1

Reti: al 5′ pt Leonetti (TA), al 39′ pt Cuccurullo (S)

Team Altamura (4-4-2): Viola Manè, De Santis, Silletti, Acampa, Grande, Bumbu (dal 15′ st Andreoli), D’Amico, Rolando, Leonetti, Minesso (dal 30′ st Simone). A disposizione: Spina, Lagonigro. Allenatore: Di Donato

Sorrento (4-3-3): Del Sorbo, Vitiello (dal 1′ st Matera), Blondett, Fusco, Panico, Cuccurullo (dal 26′ st Carillo), Carotenuto, Cangianello, Guadagno (dal 20′ st Colangiuli), Musso, Bolsius. A disposizione: Harrasser, Albertazzi, Colombini, Scala, Riccardi, Polidori, Russo, Ilardi, Esposito, Palella, Fortunato, Esposito. Allenatore: Barilari

Arbitro: Restaldo di Ivrea

Assistenti: Signorelli di Paola e Montanelli di Lecco

Quarto Ufficiale: Aureliano di Rossano

Note: Ammoniti: Acampa (TA) e Fusco, Guadagno, Cangianiello (S). Corner 6-5 per la Team Altamura. Recupero: 0′ pt e 2′ st.

RIVIVI IL MATCH

CRONACA SECONDO TEMPO

47′ – Game over al D’Angelo: finisce 1-1 tra Team Altamura e Sorrento.

45′ – Ci saranno solamente 2 minuti di recupero.

43′ – Ultimi minuti al D’Angelo: risultato ancora aperto a qualsiasi situazione.

40′ – Bolsius! Ci prova il numero 10 in piena area: palla ribattuta da Silletti in corner.

37′ – Ammonito Cangianiello nel Sorrento.

34′ – Ci prova Cangianiello da fuori: ottima risposta di Viola che blocca senza problemi.

30′ – Sostituzione Team Altamura: esce Minesso, entra Simone.

26′ – Sostituzione Sorrento: esce Cuccurullo, entra Carillo.

24′ – Ancora Minesso! Questa volta, il suo colpo di testa non inquadra la porta.

22′ – Minesso! Grande chance per la Team Altamura! Bella conclusione del numero 9 al volo ma grandissima risposta di Del Sorbo che dice di no.

20′- Sostituzione Sorrento: esce Guadagno, entra Colangiuli.

16′ – Grande chance per il Sorrento! Ottimo cross per Bolsius che in piena area ci prova: Viola dice di no con i piedi.

15′ – Sostituzione Team Altamura: esce Bumbu, entra Andreoli.

14′ – Ammonito Fusco nel Sorrento.

11′ – Ci prova anche Blondett da fuori: para a terra Viola.

9′ – Musso! Sorrento davvero pericoloso! Bella conclusione del numero 11: palla che sorvola la traversa di Viola.

6′ – Biancorossi vicinissimi al gol! Ottimo pallone per Acampa in piena area prova il diagonale: Del Sorbo si rifugia in corner.

4′ – Ammonito Acampa. Primo giallo del match.

2′ – Pasticcio della difesa biancorossa! Per poco Bolsius non ne approfitta. Palla, poi spazzata da Manè.

1′ – Musso! Conclusione da fuori del numero 11: Viola non perfetto e palla in corner.

0′ – Riprende il match allo stadio D’Angelo. Una sostituzione nell’intervallo: nel Sorrento è uscito Vitiello, al suo posto c’è Matera.

CRONACA PRIMO TEMPO

45′ – Finisce qui il primo tempo allo stadio D’Angelo: alla rete di Leonetti ha risposto quella di Cuccurullo.

43′ – Bel cross di Rolando per D’Amico che ci prova in semi-rovesciata: palla che termina alta sopra la traversa.

42′ – Team Altamura che non sembra aver accusato il colpo. La squadra di Di Donato va subito a caccia del nuovo vantaggio.

39′ – Pareggio del Sorrento! Arriva la rete dei campani, alla terza vera occasione. Conclusione dalla distanza di Cuccurullo che piega le mani di Viola per la rete dell’1-1.

38′ – Palo del Sorrento! A centimetri dal pareggio i campani: ci prova Guadagno a botta sicura ma è il legno a dire di no.

37′ – Risponde Grande dalla distanza: blocca senza problemi Del Sorbo.

36′ – Traversa del Sorrento! Campani ad un passo dall’1-1. Ottimo pallone per Musso che in piena area ci prova a botta sicura: palla che scheggia la traversa.

33′ – Rolando! Ma cos’ha sbagliato? Cestina completamente il pallone del 2-0. Ottimo pallone per il numero 7 biancorosso che in piena area, stoppa e tira: sfera che termina altissima.

32′ – Incornata di D’Amico dagli sviluppi del corner: impegna alla presa De Sorbo.

30′ – Siamo arrivati alla mezzora e la squadra di Di Donato ha avuto almeno due chance per trovare il raddoppio che sino ad ora sarebbe stato davvero meritato.

27′ – Team Altamura vicina al raddoppio! Leonetti ci prova con il destro a giro: palla che termina di poco alta sopra l’incrocio dei pali.

22′ – Ci prova Guadagno al volo dagli sviluppi di punizione: palla che termina altissima.

21′ – Ancora Team Altamura! D’Amico pesca Rolando che stoppa e tira: nessun problema per Del Sorbo che blocca.

19′ – Guadagno! La vera risposta del Sorrento: punizione insidiosa del numero 7 campano, palla che termina di poco a lato dalla porta difesa da Viola.

16′ – Ci prova Guadagno al volo: conclusione non perfetta. Presa facile per Viola.

14′ – D’Amico! Destro a giro del numero 99: ottima risposta di Del Sorbo a terra. Team Altamura ancora pericolosa.

13′ – Risponde il Sorrento: l’incornata di Musso, però, è fuori misura.

12′ – Altro corner per la Team Altamura: Grande prova a metterla al centro, ma la difesa campana si rifugia in angolo.

7′ – Ottimo avvio dei padroni di casa che al primo squillo del match riescono a trovare la rete del vantaggio.

5′ – Gol della Team Altamura! I biancorossi la sbloccano subito. Discesa di Manè, che vince un rimpallo e mette al centro per l’incornata vincente di Leonetti che sblocca il match del D’Angelo.

3′ – Primo corner del match: è in favore dei biancorossi.

0′ – Parte il match al D’Angelo: primo pallone battuto dagli ospiti.

Gentili lettori di Antennasud.com, buona sera dallo stadio Tonino D’Angelo e benvenuti alla diretta testuale di Team Altamura-Sorrento, match valido per la 22esima giornata del Girone C di Serie C.

