Foggia, cercasi riscatto: Monopoli tabù stagionale

Un altro derby per riscattare quello perso all’Epifania, Foggia chiamato a dare risposte lunedì sera al “Veneziani” di Monopoli, nella sfida ai biancoverdi che Antenna Sud trasmetterà in diretta, in chiaro e in esclusiva. Ripartire dopo l’inatteso k.o. contro l’Altamura e farlo dai sette risultati utili consecutivi che, con l’avvento di Luciano Zauri, avevano riportato il sereno dopo un avvio di stagione da incubo. Se nelle ultime gare i rossoneri hanno palesato una certa difficoltà nell’andare in gol, il rendimento lontano dallo “Zaccheria” con Zauri alla guida fa sorridere: lo 0-0 di Trapani ha il suo peso specifico, le due vittorie con Messina e Turris fondamentali per allontanare, almeno per ora, la zona calda della classifica. Il tecnico abruzzese è riuscito ad invertire un trend che vedeva i rossoneri faticare tremendamente nelle gare in trasferta, prima del suo arrivo una sola vittoria esterna, quella rimediata alla seconda giornata contro l’Altamura al San Nicola.

Foggia che sarà ospite di un Monopoli schiacciasassi proprio in trasferta, 26 punti a fronte dei 15 totalizzati però in casa, in un “Veneziani” meno fortino del solito. La gara d’andata, un sonoro ed inaspettato 1-4 del Gabbiano allo “Zaccheria”, risuonò come primo campanello d’allarme della breve gestione Brambilla, cominciata un mese prima, scherzi del destino, proprio con un altro k.o. interno contro il Monopoli, in Coppa Italia. Un tabù stagionale da sfatare, dunque, per un Foggia che intanto saluta capitan Carillo, ceduto ufficialmente al Sorrento a titolo definitivo: mai scoccata la scintilla con Zauri, tra residui di problemi fisici e scelte tecniche, per lui 37 presenze in un anno e mezzo, tra cui un lungo stop causa infortunio al ginocchio. In uscita anche il giovane Ascione, esterno sinistro di belle speranze prelevato in estate in prestito dal Venezia, su di lui l’interesse della Cavese.

