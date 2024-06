Martina, nodo Palermo. La certezza è Virgilio, ai saluti Ganfornina?

Il Martina che verrà inizia a prendere forma e riparte dalla certezza di sempre, da quel Massimo Pizzulli che, a meno di clamorosi ripensamenti, si appresta a iniziare il quinto campionato consecutivo alla guida dei biancoazzurri, il terzo di fila in Serie D. Obiettivo quello di ripetere quanto di eccezionale compiuto nella scorsa stagione, anche se il secondo posto al termine della regular season e la finale playoff conquistata e poi persa contro il Nardò rappresentano dei traguardi difficili da eguagliare. Tanto, in termini di ambizioni, passerà da quello che avverrà sul mercato, tra volti nuovi, conferme e cessioni. In attesa di novità sui primi colpi in entrata, l’attenzione è focalizzata interamente sui calciatori che hanno concluso la scorsa annata sportiva in Valle d’Itria.

Punto di partenza Ryduan Palermo, 18 reti all’attivo tra campionato e playoff: è lui il principale pezzo pregiato di questa sessione estiva, l’uomo più corteggiato, anche da club professionistici come ad esempio l’Audace Cerignola; quanto alla sua situazione, il principale nodo da sciogliere riguarda l’eventuale tesseramento, da extracomunitario, in Serie C. Molto attenzionato anche lo spagnolo Ganfornina, uno dalla cui possibile cessione il Martina potrebbe provare a monetizzare: complicato che le parti possano andare avanti insieme. Saluterà anche Bonanno, attaccante con quattro reti segnate nell’ultimo campionato, mentre nello stesso reparto dovrebbe rimanere Tedesco. Chiusura dedicata al giovane Virgilio, un classe 2005 che, dopo la grandissima stagione appena messa alle spalle, continuerà a essere il perno del centrocampo martinese. La società non ha intenzione di rinunciare al suo apporto.

