Virtus Francavilla, Allegrini è il primo innesto ufficiale

Virtus Francavilla Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione a titolo definitivo, per la stagione 2024/2025, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giacinto Allegrini. Il difensore barese classe 1989, è cresciuto nel settore giovanile del Bari. Nel corso della sua carriera ha collezionato oltre 370 presenze, vestendo la maglia biancorossa in B, Valenzana, Gubbio, Noicattaro, Fidelis Andria e Audace Cerignola in C, Monopoli, Bisceglie, Fidelis Andria, Nardò, Audace Cerignola e Taranto in serie D. Nelle ultime due stagioni ha vestito la casacca dell’Audace Cerignola in serie D, collezionando 34 presenze. La società ringrazia l’Audace Cerignola per la collaborazione e la disponibilità. Il calciatore sarà a disposizione di mister Ciro Ginestra per il ritiro precampionato.

