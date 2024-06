Martina Franca, una settimana a tutto basket

Si è conclusa con il Trofeo delle Province l’intensa settimana che ha visto Martina Franca al centro del basket di Puglia e non solo. Prima un convegno sulla figura dell’arbitro con il commissioner Cia Luigi Lamonica, quindi la prima delle tre scuole arbitrali nazionali con partecipazione dall’intero Sud Italia.

Spazio alla formazione dei fischietti ma anche all’agonismo con il Trofeo delle Province per la classe 2011 maschile che ha visto la simbolica affermazione della selezione della provincia di Brindisi.

Una serie di eventi che hanno coinvolto davvero tutti, dagli arbitri ai giovani cestisti passando dai dirigenti. Grande attenzione soprattutto per i direttori di gara, a cominciare dal convegno “L’uomo in grigio” sull’arbitro nella pallacanestro moderna organizzato in collaborazione con Cia Puglia, con l’intervento degli arbitri pugliesi di serie A oltre che della vice presidente Fip Margaret Gonnella e del commissioner Cia Luigi Lamonica. L’incontro ha fatto da apripista per i quattro giorni di scuola arbitrale. Un’occasione di formazione davvero unica, cui hanno partecipato ventiquattro arbitri di serie C e Divisione Regionale 1 del Sud Italia.

Nel fitto programma di Martina Franca anche il primo degli incontri provinciali per dirigenti di società sulle novità in tema di svincolo e safeguarding, per la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni nell’attività sportiva.

Domenica dedicata infine al tradizionale Trofeo delle Province disputato al PalaWojtyla con la partecipazione di oltre settanta cestisti pugliesi nati nel 2011: «Martina Franca ha onorato la sua grande tradizione cestistica. La sinergia con Cia Puglia e Delegazione Fip Taranto ha prodotto una settimana di appuntamenti davvero interessante. Un’occasione di arricchimento per tutti, in particolar modo per i giovanissimi arbitri pugliesi di Divisione Regionale 1 ammessi alla frequentazione della Scuola Arbitrale», osserva il presidente Fip Puglia Francesco Damiani.

Sotto osservazione anche i cestisti under 13, per cui il Trofeo delle Province ha rappresentato il momento di passaggio fra gli allenamenti provinciali e l’inizio dell’attività regionale: «Si è trattato della tappa conclusiva di un impegno partito da lontano. Ringrazio tutti i collaboratori che si sono prodigati nelle varie province. Hanno compiuto davvero un ottimo lavoro che rappresenta il miglior viatico in vista di una prima verifica come selezione regionale, in occasione dell’Apulia Basket Cup che si disputerà prossimamente ad Ugento», spiega il referente tecnico territoriale Dimitri Patella.

