Martina Franca, spaccio in un B&B del centro storico: due arresti

I carabinieri di Martina Franca hanno arrestato un 17enne e una 19enne per detenzione ai fini di spaccio di circa 600 grammi tra hashish e marijuana. L’operazione si è svolta nel pomeriggio di sabato 14 settembre, nel cuore del centro storico di Martina Franca.

I militari, insospettiti dai frequenti accessi a un B&B locale e dall’insolito via vai di giovani, hanno deciso di effettuare un controllo approfondito nella struttura. La struttura, preso in affitto dai due giovani, si è rivelata una vera e propria centrale di spaccio. I ragazzi speravano di passare inosservati, facendosi scambiare per semplici turisti in Valle d’Itria. Il B&B fungeva non solo da base operativa per il confezionamento e la vendita delle sostanze stupefacenti, ma anche da copertura per non destare sospetti tra i familiari.

Durante l’operazione, i carabinieri hanno sequestrato oltre mezzo chilo di hashish e marijuana, che, se immesso sul mercato, avrebbe fruttato ai presunti spacciatori più di 5000 euro. Nel “covo turistico” è stato trovato anche vario materiale per la preparazione e il confezionamento della droga. Le sostanze sequestrate sono state inviate ai laboratori del LASS del Comando Provinciale di Taranto per le consuete analisi qualitative e quantitative. Dopo l’arresto, i due giovani sono stati posti ai domiciliari.

