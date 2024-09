La sede della Soprintendenza subacquea sarà a Taranto

Il Ministero della Cultura ha annunciato che la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo (SNSUB) avrà la sua sede centrale a Taranto. Questa decisione è in linea con l’articolo 24 del Decreto ministeriale n. 270 del 5 settembre 2024, che riorganizza gli uffici e gli istituti autonomi del MiC. La SNSUB si occuperà di studio, ricerca, coordinamento tecnico-scientifico, salvaguardia e conservazione del patrimonio culturale subacqueo, in conformità con la Convenzione di Parigi del 2001 sulla protezione di questo patrimonio.

